Орит Струк – Блинкену: Нам не нужен “урок демократии”
Министр национальных миссий Орит Струок раскритиковала госсекретаря США Энтони Блинкена, который в ходе своего визита в Израиль дал понять, что администрация Белого дома обеспокоена судебной реформой.
“Мистер Блинкен, насколько я понимаю, вы решили преподать нашему премьер-министру урок демократии”, – написал в Twitter депутат от “Религиозного сионизма”. “Что ж, демократия – это прежде всего обязанность страны определять свой курс в соответствии с голосами своих граждан, каждому из которых придается равный вес без иностранного вмешательства”.
“Демонстрации, какими бы законными они ни были, не эквивалентны голосованию”, – добавила Струк.
Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал выпад Струк : “Пришло время для Нетаниягу, при всей его слабости, по крайней мере, поставить министра Струк на место”.
“Иностранное участие” американцев, против которого она выступает, включает в себя помощь в размере 38 миллиардов долларов, финансирование батарей “Железный купол”, вертолетов Apache и самолетов F-35, которые должны атаковать Иран”, – написал Лапид в Twitter.
הגיע הזמן שנתניהו, עם כל חולשתו, יעמיד לפחות את השרה סטרוק במקום. ה״מעורבות הזרה״ של האמריקאים שהיא מדברת נגדה כוללת סיוע של 38 מיליארד דולר, מימון לסוללות כיפת ברזל, מסוקי אפאצ׳י ומטוסי ה-F-35 שאמורים לתקוף באיראן.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 31, 2023