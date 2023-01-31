



Орит Струк – Блинкену: Нам не нужен “урок демократии”

Министр национальных миссий Орит Струок раскритиковала госсекретаря США Энтони Блинкена, который в ходе своего визита в Израиль дал понять, что администрация Белого дома обеспокоена судебной реформой.



“Мистер Блинкен, насколько я понимаю, вы решили преподать нашему премьер-министру урок демократии”, – написал в Twitter депутат от “Религиозного сионизма”. “Что ж, демократия – это прежде всего обязанность страны определять свой курс в соответствии с голосами своих граждан, каждому из которых придается равный вес без иностранного вмешательства”.



“Демонстрации, какими бы законными они ни были, не эквивалентны голосованию”, – добавила Струк.



Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал выпад Струк : “Пришло время для Нетаниягу, при всей его слабости, по крайней мере, поставить министра Струк на место”.



“Иностранное участие” американцев, против которого она выступает, включает в себя помощь в размере 38 миллиардов долларов, финансирование батарей “Железный купол”, вертолетов Apache и самолетов F-35, которые должны атаковать Иран”, – написал Лапид в Twitter.