



Организаторы протестов – в бешенстве от заявлений Оханы

Штаб движения "Хуфши Бэ Арцену" – одного из главных организаторов антиправительственных протестов, выступил с гневным заявлением в связи с предупреждениями спикера Кнессета Амира Оханы.



Авторы заявления пишут: "Демократия не смирится с тем, что ее растопчут. Вы нас не запугаете. Преступное заявление Амира Оханы не оставляет места для сомнений: главари мафии послали одного из своих подручных угрожать суду в рамках подготовки к слушаниям в БАГАЦе. Нетаниягу, Левин, Охана, Бен-Гвир и остальные разрушители страны – мы вас не боимся. Если вы посмеете привести Израиль к конституционному кризису, миллионы граждан встанут стеной и поддержат глав систем безопасности и хранителей ценностей и решительно защитят израильскую демократию".