



Организаторы протестов приняли решение относительно демонстрации

Организаторы протестов против правовой реформы после совещания объявили о переносе запланированной на завтра демонстрации на Каплан в Тель-Авиве.



Она состоится на следующей неделе.



Соответствующее решение принято после получения ситуационной оценки в сфере безопасности от Службы тыла. Организаторы находились в тесном контакте с израильской полицией и силами безопасности в последние дни.



"У нас на первом месте всегда стоит безопасность наших людей, которые защищают демократию. Поэтому из-за ответственности за спокойствие нашего народа мы решили отложить демонстрацию на неделю. Мы держим руку на пульсе. Если окажется, что правительство продвигает изменения, связанные с госпереворотом, мы выйдем на улицы", - сказали организаторы.



Они добавили, что не позволят правительству "ошибиться" в их намерениях относительно того, чтобы "Израиль оставался демократическим".

