



Организаторы протестов: премьер потерял голову, подстрекает против сотен тысяч

Организаторы “протестов против правовой реформы” ответили на слова премьер-министра Нетаниягу о том, что ложь и безответственность оппозиции - это бездонная яма”.



Организаторы демонстраций заявили: "Каждый гражданин, который читает его слова, знает, что он голову потерял. Он подстрекает против сотен тысяч израильтян, которые борются за демократию. Так выглядит премьер-министр, который осознал, что потерял легитимность. Мы призываем президента и глав политических партий осудить и разоблачить его слова".