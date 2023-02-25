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Организаторы протестов: премьер потерял голову, подстрекает против сотен тысяч
25.02.2023 20:09 Аркадий Бочаровский

Организаторы протестов: премьер потерял голову, подстрекает против сотен тысяч

Организаторы “протестов против правовой реформы” ответили на слова премьер-министра Нетаниягу о том, что ложь и безответственность оппозиции - это бездонная яма”.

Организаторы демонстраций заявили:  "Каждый гражданин, который читает его слова, знает, что он голову потерял. Он подстрекает против сотен тысяч израильтян, которые борются за демократию. Так выглядит премьер-министр, который осознал, что потерял легитимность. Мы призываем президента и глав политических партий осудить и разоблачить его слова".

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