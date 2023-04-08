



Организаторы протестов отменили демонстрации в ряде городов

Вечером, 8 апреля, организаторы протестов против правовой реформы объявили об отмене демонстраций в ряде городов.



По данным Ynet, такое решение было принято из-за террористических актов.



В частности, демонстрации сегодня не состоятся в Раанане, Нетании, Ор-Акиве и на перекрестке Каркур.



Согласно заявлению, они вернутся на улицы на следующей неделе. Организаторы протеста в Раанане выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.



"Сегодня всем ясно, что сила Израиля зависит от силы армии и резервистов. ЦАХАЛ существует только в условиях демократии. Ответственность за безопасность народа лежит на правительстве, и мы требуем смелого руководства, которое перестанет нас разделять", - сказано в заявлении.



Как сообщалось ранее, между тем, акция протеста сегодня запланирована в Тель-Авиве, однако организаторы, по просьбе полиции, отказались от марша.

