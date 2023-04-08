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Организаторы протестов отменили демонстрации в ряде городов
08.04.2023 17:20 Алина Груднева

Организаторы протестов отменили демонстрации в ряде городов

Вечером, 8 апреля, организаторы протестов против правовой реформы объявили об отмене демонстраций в ряде городов.

По данным Ynet, такое решение было принято из-за террористических актов.

В частности, демонстрации сегодня не состоятся в Раанане, Нетании, Ор-Акиве и на перекрестке Каркур.

Согласно заявлению, они вернутся на улицы на следующей неделе. Организаторы протеста в Раанане выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

"Сегодня всем ясно, что сила Израиля зависит от силы армии и резервистов. ЦАХАЛ существует только в условиях демократии. Ответственность за безопасность народа лежит на правительстве, и мы требуем смелого руководства, которое перестанет нас разделять", - сказано в заявлении.

Как сообщалось ранее, между тем, акция протеста сегодня запланирована в Тель-Авиве, однако организаторы, по просьбе полиции, отказались от марша.
 

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