



Организаторы протестов объявляют новую забастовку на понедельник

Организаторы антиправительственных протестов против правовой реформы намерены провести очередную общенациональную забастовку и демонстрации под зданием Кнессета.



Они состоятся в понедельник, 20 февраля.



Организаторы протестов призвали членов оппозиции не вступать в какие-либо переговоры относительно пересмотра судебной системы до тех пор, пока все законодательные процессы по реализации реформы не будут полностью прекращены.



"Мы вынуждены расширить гражданское сопротивление этому перевороту", — сказано в заявлении.



В понедельник, как ожидается, коалиция представит свой первый законопроект о правовой реформе в первом чтении, в связи с чем и объявлена общенациональная забастовка. Между тем, лидер оппозиции Яир Лапид призывает поставить все законодательные процессы на паузу на 60 дней, чтобы стороны могли приступить к переговорам.