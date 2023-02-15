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Организаторы протестов объявляют новую забастовку на понедельник
15.02.2023 17:39 Алина Груднева

Организаторы протестов объявляют новую забастовку на понедельник

Организаторы антиправительственных протестов против правовой реформы намерены провести очередную общенациональную забастовку и демонстрации под зданием Кнессета.

Они состоятся в понедельник, 20 февраля.

Организаторы протестов призвали членов оппозиции не вступать в какие-либо переговоры относительно пересмотра судебной системы до тех пор, пока все законодательные процессы по реализации реформы не будут полностью прекращены.

"Мы вынуждены расширить гражданское сопротивление этому перевороту", — сказано в заявлении.

В понедельник, как ожидается, коалиция представит свой первый законопроект о правовой реформе в первом чтении, в связи с чем и объявлена общенациональная забастовка. Между тем, лидер оппозиции Яир Лапид призывает поставить все законодательные процессы на паузу на 60 дней, чтобы стороны могли приступить к переговорам.

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