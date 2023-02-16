



Организаторы протестов объявили понедельник "всенародным днем ​​борьбы"

Организаторы протестов против правительственной реформы судебной системы объявили понедельник "национальным днем ​​борьбы", который будет включать в себя еще один крупный митинг у Кнессета, марши в различных городах и забастовки на некоторых предприятиях.



Демонстрации должны совпасть с голосованием комитета Кнессета за выдвижение законопроекта, который позволит членам Кнессета отменять решения БАГАЦ.



"Вероятно, это самый опасный из выдвигаемых законов. Если это будет вынесено на голосование и получит дальнейшее продвижение, диалог будет явно нелегитимным", — цитирует организаторов протеста новостной сайт Walla.



Между тем глава Гистадрута Арнон Бен-Давид говорит, что федерация труда не будет бастовать в знак солидарности с протестующими, и призывает противоборствующие стороны провести компромиссные переговоры в соответствии с предложением президента Исаака Герцога.

