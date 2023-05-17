



Организаторы протестов наняли частного сыщика чтобы следить за Яиром Нетаниягу



Корреспондент 14-го канала Акива Бигман сообщил о том, что организаторы “протестов против правовой революции” наняли частного детектива чтобы следить за сыном премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яиром Нетаниягу.



Ранее в прессе были распространены снимки Нетаниягу-младшего на курорте в Пуэрто-Рико. По информации Бигмана, сыщик приезжал в санаторий, где живет Яир Нетаниягу, и первый раз ему был заказан номер “человеком, очень связанным с организацией протестов”. Этот человек “неизвестен широкой публике и постоянно проживает за границей”.

