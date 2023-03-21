



Организаторы протестов: мы обязаны парализовать экономику

Организаторы протеста против правовой реформы готовятся к "Национальному дню паралича", который пройдет в четверг, 23 марта.



В то же время полиция опасается беспорядков и столкновений, в частности, в Бней-Браке, где запланированы шествие и демонстрация активистов протеста. Организаторы протеста одновременно с организацией демонстраций объявили о простое и отсутствии на рабочих местах среди различных секторов и групп израильской экономики и общества завтра, 22 марта.



По их словам, в число секторов и групп, которые примут участие в шатдауне, входят сотрудники компаний высоких технологий, врачи и медицинские работники, адвокаты, студенты и преподаватели, члены ЛГБТ-сообщества, представители женского протеста, родители и дети, старшеклассники, архитектурные бюро, владельцы малого бизнеса и работники различных отраслей, которые самостоятельно уведомят своих работодателей о своем отсутствии на работе.



Однако Гистадрут еще не присоединился к шатдауну, и организаторы объявили, что будут оказывать давление на Гистадрут, как и на другие организации и бизнесменов, чтобы они приняли актвиное участие в противодействии реформам. Речь идет, в частности, о давлении на Ассоциацию промышленников, медицинский гистадрут и видных бизнесменов израильской экономики, включая Хареля Визеля, Дана Азриэли, Лиору Офер и других, с целью вовлечь их в движение, которое приведет к всеобщему отключению израильской экономики.



"Мы находимся в момент истины, и пришло время задействовать все возможные рычаги давления на правительство в рамках доступных нам демократических инструментов. Рабочие организации и лидеры экономики должны осознать, что настал момент встать на правильную сторону истории", - отметили в штабе протеста и добавили: "Необходимо противостоять диктатуре, и настал момент остановить экономику, парализовать государство и сказать преступному правительству, что хватит. Государственный переворот и диктаторские законы не пройдут".