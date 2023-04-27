



Организаторы протестов: маски сняты, Израиль - на пороге диктатуры

Организаторы протеста против правовой реформы прокомментировали "марш миллиона", прошедший сегодня вечером в Иерусалиме.



"Сегодня вечером маски были сняты — Израиль становится страной, находящейся на грани диктатуры. В субботу мы будем протестовать на Каплан и более чем в 150 местах по всей стране", - сказали они.



По словам организаторов протеста, начиная с этого воскресенья, Израиль окажется "на пороге диктатуры".



"Лишь один голос отделяет нас от опасной мессианской диктатуры. Это явная, ощутимая и непосредственная угроза. Доказано, что процесс переговоров с президентом является мошенничеством. Израиль находится на грани экономического кризиса, распада армии и международной изоляции", - сказано в заявлении.



