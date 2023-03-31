



Организаторы протестов: коалиция пытается выиграть время

В субботу, 31 марта, по всему Израилю вновь пройдут массовые акции протеста против правовой реформы.



Об этом в пятницу объявили организаторы.



Основная демонстрация, традиционно, состоится на Каплан в Тель-Авиве, в 19:30. До этого, в 18:30 пройдет протестный марш, начиная от улицы Ротшильда.



"Осталось четыре недели до принятия диктаторского закона. Все, кто читал заявления министра юстиции и других официальных лиц на этой неделе, понимают, что, к сожалению, они не хотят достигать широких договоренностей, а лишь пытаются выиграть время", - сказано в заявлении.