



Организаторы протестов: Израиль ждут десять самых драматических дней

Организации протестов против правовой реформы утверждают, что ближайшие десять дней станут "самыми драматичными" с момента начала протестов. "Сегодня вечер Тиша Бе Ав, и, похоже, коалиция решила разрушить дом", - заявили они. "Единственные, кто может предотвратить разрушение, - это сотни израильтян, которые в беспрецедентном количестве выйдут на защиту дома". Они добавили: "Это война, в которой необходимо победить".



В ближайший вторник пройдет "день национального сопротивления", который, по словам организаторов, "откроет целую неделю гражданского сопротивления законодательству". Предполагалось, что день сопротивления пройдет в понедельник, и организаторы заявляют, что изменение его даты вызвано желанием создать "последовательность дней борьбы".



Протестующие против "правовой революции" вышли 15 июля на 28-ю неделю на демонстрации против продвижения законодательства о правовой реформе. Демонстрации прошли в десятках мест - основная демонстрация состоялась на улице Каплан в Тель-Авиве. Бывший министр юстиции Дан Меридор атаковал правительство: "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить вас".



Бывший министр обороны Моше Яалон выступил на демонстрации в Иерусалиме и обратился к премьер-министру Нетаниягу: "Мы желаем вам полного выздоровления, но верните стране здравый смысл. Вы превратили Израиль в прокаженную страну в глазах наших друзей в мире. Вы нанесли ущерб экономике, безопасности и национальной силе. Вы создали безумное правительство с пироманами Смотричем и БенГвиром - все ради того, чтобы избежать судебного приговора".