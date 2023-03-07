



Организаторы протестов хотят сорвать вылет Нетаниягу в Рим

Организаторы протестов против запланированной правительством судебной реформы готовятся к еще одной крупной кампании в четверг. В частности, речь идет о перекрытии дорог возле аэропорта Бен-Гурион в попытке помешать премьер-министру Биньямину Нетаниягу вылететь с официальным визитом в Италию.



Эту акцию протеста организаторы назвали “днем сопротивления диктатуре, во время которого будет нарушено движение транспорта в Израиле: в воздухе, на море и на суше”.



В заявлении говорится, что колонны демонстрантов, с учетом некоторых сельскохозяйственных машин и оборудования, будут курсировать по стране в течение дня, наряду с митингами в разных местах, вечерней акцией протеста у дома министра юстиции Ярива Левина и другими акциями против законодателей и министров коалиции.



Организаторы специально призвали протестующих перекрывать дороги вокруг аэропорта Бен-Гурион вечером, когда Нетаниягу и его жена должны прибыть на рейс в Италию.



Также крупный митинг в Тель-Авиве стартует с городской площади Габима. Кроме того, в 15 различных точках страны пройдут акции протеста работников сектора высоких технологий.



Организаторы заявили, что эти акции лишь “первоначальные события, которые в данный момент могут быть раскрыты СМИ”, и пообещали “много сюрпризов”.



“На следующей неделе мы усилим борьбу новыми средствами. Мы не остановим борьбу ни на минуту, пока не обеспечим существование Израиля как еврейского и демократического государства”, — пообещали они.



