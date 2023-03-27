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Организаторы протестов: демонстрации продолжаются
27.03.2023 20:34 Алина Груднева

Организаторы протестов: демонстрации продолжаются

Организаторы протестов против правовой реформы не намерены прекращать демонстрации.

Соответствующее заявление было сделано на фоне выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который объявил, что решил приостановить второе и третье чтения законов по реформе.

По словам организаторов протестов, демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока план правительства не будет остановлен полностью.

Тем временем, Гистадрут объявил о прекращении общенациональной забастовки.

 

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