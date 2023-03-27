Организаторы протестов: демонстрации продолжаются
Организаторы протестов против правовой реформы не намерены прекращать демонстрации.
Соответствующее заявление было сделано на фоне выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который объявил, что решил приостановить второе и третье чтения законов по реформе.
По словам организаторов протестов, демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока план правительства не будет остановлен полностью.
Тем временем, Гистадрут объявил о прекращении общенациональной забастовки.