



Организаторы протестов: демонстрации продолжаются

Организаторы протестов против правовой реформы не намерены прекращать демонстрации.



Соответствующее заявление было сделано на фоне выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который объявил, что решил приостановить второе и третье чтения законов по реформе.



По словам организаторов протестов, демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока план правительства не будет остановлен полностью.



Тем временем, Гистадрут объявил о прекращении общенациональной забастовки.



