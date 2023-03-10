



Организаторы протестов: демократические ценности не подлежат обсуждению

Движение за качественное правительство в Израиле (MQG), одна из ключевых организаций, протестующих против программы пересмотра судебной системы, опубликовало в четверг список жестких условий для вступления в переговоры с правительством о компромиссе по радикальным планам, которые вызвали беспрецедентный политический кризис.



Глава организации, адвокат-ветеран Элиад Шрага перечислил десять условий, в том числе принятие конституции, основанной на “духе” Декларации независимости, и принятие билля о правах для обеспечения равенства “в правах и обязанностях”, как предпосылки компромиссного решения.

Он также настаивает, что переговоры не могут начаться, если правительство полностью не остановит законодательный процесс в Кнессете по судебной реформе.



“Это самая важная борьба в истории страны”, — сказал Шрага в палатке протеста своей организации перед БАГАЦем в Иерусалиме.



“Мы не будем вести переговоры о верховенстве права и верховенстве закона. Мы не пойдем на компромисс в отношении демократических и либеральных ценностей”, — продолжил он, косвенно отвергая альтернативные предложения, сделанные в последнее время , как наносящие такой же ущерб израильской демократии.



Среди десяти условий Шраги: “четкое разделение властей” и разработка системы сдержек и противовесов, независимая комиссия по отбору судей, неподконтрольная политикам, механизмы, препятствующие тому, чтобы кто-то подсудимый или осужденный за тяжкие преступления, не работал в правительстве, гарантии независимости генерального прокурора и государственных юрисконсультов, а также отказ от любого расширения полномочий государственных раввинских судов.



Шрага сказал, что представил свои предложения и проект конституции президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером.



На вопрос, не является ли его список условий слишком жестким, чтобы исключить любую возможность переговоров с коалицией, Шрага заявил, что протестное движение просто не может пойти на компромисс по изложенным им принципам.



“Я не могу идти на компромисс по законам либеральной демократии — это моя ДНК. Я не играю в их игру. Если они хотят столкновения, они получат столкновение”, — сказал он.



Шрага заявил, что если пакет реформ судебной системы будет принят в качестве закона, его организация обратится в БАГАЦ, который должен будет решить, является ли он конституционным. Если он решит, что это не так, то последствия такого конституционного кризиса сыграют свою роль.



Зив Кейнан, один из основателей организации “Восстань Израиль”, еще одного ключевого участника антиправительственных демонстраций, заявил The Times of Israel, что протестное движение не пойдет на какие-либо переговоры, пока правительственное законодательство все еще в разработке. Он настаивал на том, чтобы законопроекты были официально отозваны из Кнессета, чтобы можно было начать процесс диалога.



“Мы не сдадимся диктатуре и не будем вести переговоры о том, насколько глубокой будет диктатура”, — сказал Кейнан.



“Мы являемся выражением возмущения молодежи Израиля, выступающей против превращения страны в диктатуру, в которой власть имеет только одна ветвь власти и в которой способность судебной власти защищать права человека находится под угрозой”, — сказал Кейнан.



