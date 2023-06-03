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протест каплан
03.06.2023 21:59 Алина Груднева

Организаторы подсчитали число протестующих в Тель-Авиве

В субботу, 3 июня, в Тель-Авиве прошла ставшая уже традиционной массовая акция протеста против правовой реформы.

По оценкам организаторов, на демонстрации пришли около 155 тысяч демонстрантов.
 

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