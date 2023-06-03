Организаторы подсчитали число протестующих в Тель-Авиве
В субботу, 3 июня, в Тель-Авиве прошла ставшая уже традиционной массовая акция протеста против правовой реформы.
По оценкам организаторов, на демонстрации пришли около 155 тысяч демонстрантов.
לייבטוויט קפלן: כרגע אלפים צועדים לכיוון גשר יהודית, יש אמוציות טובות— עידן (@idanginger) June 3, 2023
אנשים לעדכן בשרשור pic.twitter.com/LE13zAjIWb
צעדה דרומה. קפלן.— דמוקרטTV (@Democrat_TV) June 3, 2023
📷איליה מגנס pic.twitter.com/wPWtYFn0Cu
מארגני מחאת קפלן: הערב השתתפו בהפגנה בקפלן מתחילתה כ- 155,000 מפגינות ומפגינים.— Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב (@orlybarlev) June 3, 2023
מ ד ה י מ י ם 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
צילום מקפלן: גיתי פלטי pic.twitter.com/MOLL1VJoEY