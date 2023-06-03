



Организаторы подсчитали число протестующих в Тель-Авиве

В субботу, 3 июня, в Тель-Авиве прошла ставшая уже традиционной массовая акция протеста против правовой реформы.



По оценкам организаторов, на демонстрации пришли около 155 тысяч демонстрантов.



לייבטוויט קפלן: כרגע אלפים צועדים לכיוון גשר יהודית, יש אמוציות טובות

אנשים לעדכן בשרשור pic.twitter.com/LE13zAjIWb — עידן (@idanginger) June 3, 2023