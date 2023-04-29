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Организаторы подсчитали число демонстрантов в Тель-Авиве
29.04.2023 21:11 Алина Груднева

Организаторы подсчитали число демонстрантов в Тель-Авиве

Вечером, 29 апреля, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве вышли более 200 тысяч человек.

По данным Walla, такую оценку озвучили организаторы демонстраций.

По предварительным подсчетам, в акции протеста приняли участие более 230 000 мужчин и женщин.


Между тем, по подсчетам полиции, в Беэр-Шеве протестуют около 5000 человек.
 

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