Организаторы подсчитали число демонстрантов в Тель-Авиве
Вечером, 29 апреля, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве вышли более 200 тысяч человек.
По данным Walla, такую оценку озвучили организаторы демонстраций.
По предварительным подсчетам, в акции протеста приняли участие более 230 000 мужчин и женщин.
כ-200 אלף מפגינים בתל אביב; השופט בדימוס דנציגר: "הדריכה על תמונות השופטים - מתאים לטהרן"— חדשות 13 (@newsisrael13) April 29, 2023
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(צילום: גלעד פירסט) pic.twitter.com/aWmH7gXpSe
Между тем, по подсчетам полиции, в Беэр-Шеве протестуют около 5000 человек.
בבאר שבע כ-5,000 איש לפי הערכות המשטרה 🇮🇱 pic.twitter.com/ARVnqMcNfX— ilana curiel (@ilanacuriel) April 29, 2023