



Организаторы подсчитали число демонстрантов в Тель-Авиве

Вечером, 29 апреля, на акцию протеста против правовой реформы в Тель-Авиве вышли более 200 тысяч человек.



По данным Walla, такую оценку озвучили организаторы демонстраций.



По предварительным подсчетам, в акции протеста приняли участие более 230 000 мужчин и женщин.

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(צילום: גלעד פירסט) pic.twitter.com/aWmH7gXpSe — חדשות 13 (@newsisrael13) April 29, 2023

בבאר שבע כ-5,000 איש לפי הערכות המשטרה 🇮🇱 pic.twitter.com/ARVnqMcNfX — ilana curiel (@ilanacuriel) April 29, 2023

Между тем, по подсчетам полиции, в Беэр-Шеве протестуют около 5000 человек.