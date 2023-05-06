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Организаторы подсчитали число демонстрантов на Каплан
06.05.2023 21:50 Алина Груднева

Организаторы подсчитали число демонстрантов на Каплан

На главной акции протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве присутствовали около 210 тысяч человек.

По данным Walla, такой подсчет вели организаторы демонстрации.

По их словам, такое количество удалось установить при помощи дронов и электронной системы Hawk-Eye.

Напомним, что акции протеста против правовой реформы по всей стране проходят уже 18-ю неделю подряд. Члены коалиции утверждают, что на переговорах при посредничестве президента прогресса нет.
 

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