Организаторы подсчитали число демонстрантов на Каплан
На главной акции протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве присутствовали около 210 тысяч человек.
По данным Walla, такой подсчет вели организаторы демонстрации.
По их словам, такое количество удалось установить при помощи дронов и электронной системы Hawk-Eye.
Напомним, что акции протеста против правовой реформы по всей стране проходят уже 18-ю неделю подряд. Члены коалиции утверждают, что на переговорах при посредничестве президента прогресса нет.