



Организаторы подсчитали число демонстрантов на Каплан

На главной акции протеста против правовой реформы на улице Каплан в Тель-Авиве присутствовали около 210 тысяч человек.



По данным Walla, такой подсчет вели организаторы демонстрации.



По их словам, такое количество удалось установить при помощи дронов и электронной системы Hawk-Eye.



Напомним, что акции протеста против правовой реформы по всей стране проходят уже 18-ю неделю подряд. Члены коалиции утверждают, что на переговорах при посредничестве президента прогресса нет.

