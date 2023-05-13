



Организаторы передумали: протестам на Каплан быть

Организаторы акций протеста против правовой реформы объявили, что несмотря на обстрелы Израиля из Газы сегодня, 19-ю неделю подряд все равно пройдут демонстрации.



Уточняется, что в Тель-Авиве состоится традиционный марш в сторону Каплан.



Уточняется, что на центральной демонстрации в 19:30 не будет сцены и выступлений.



"В любом случае, мы призываем всех подчиняться указаниям Службы тыла и подчеркиваем, что в настоящее время в Тель-Авиве нет ограничений на собрания", - сказано в сообщении.



По словам организаторов, оппозиция несет ответственность за то, чтобы "остановить заговор и госпереворот".



"А мы обязаны решительно продолжать борьбу до тех пор, пока законы диктатуры не будут отменены. Акции протеста и демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока государственный переворот угрожает разрушить израильское общество и демократию", - сообщили они.



Накануне организаторы объявили, что в связи с оценкой ситуации в сфере безопасности было решено перенести демонстрации на следующую неделю. Однако некоторые протестные группы были возмущены таким решением, сказав, что все равно выйдут на улицу. В свою очередь, в Герцлии тоже объявили, что акции протеста переносятся.