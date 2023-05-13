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Организаторы передумали: протестам на Каплан быть
13.05.2023 14:47 Алина Груднева

Организаторы передумали: протестам на Каплан быть

Организаторы акций протеста против правовой реформы объявили, что несмотря на обстрелы Израиля из Газы сегодня, 19-ю неделю подряд все равно пройдут демонстрации.

Уточняется, что в Тель-Авиве состоится традиционный марш в сторону Каплан.

Уточняется, что на центральной демонстрации в 19:30 не будет сцены и выступлений.

"В любом случае, мы призываем всех подчиняться указаниям Службы тыла и подчеркиваем, что в настоящее время в Тель-Авиве нет ограничений на собрания", - сказано в сообщении.

По словам организаторов, оппозиция несет ответственность за то, чтобы "остановить заговор и госпереворот".

"А мы обязаны решительно продолжать борьбу до тех пор, пока законы диктатуры не будут отменены. Акции протеста и демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока государственный переворот угрожает разрушить израильское общество и демократию", - сообщили они.

Накануне организаторы объявили, что в связи с оценкой ситуации в сфере безопасности было решено перенести демонстрации на следующую неделю. Однако некоторые протестные группы были возмущены таким решением, сказав, что все равно выйдут на улицу. В свою очередь, в Герцлии тоже объявили, что акции протеста переносятся.

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