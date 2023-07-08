



Организаторы: на Каплан - около 180 тысяч человек

По оценке организаторов акций протеста против правовой реформы, с начала вечера, 8 июля, в основной демонстрации на Каплан в Тель-Авиве приняли участие около 180 тысяч человек.



По данным Walla, это намного больше, чем было в последние несколько недель.



Ранее в компании Crowd Solutions подсчитали, что на Каплан пришли около 143 тысяч израильтян.



Тем временем, организаторы угрожают устроить 11 июля "день национального паралича", если законодательный процесс продолжится.





