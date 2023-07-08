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Организаторы: на Каплан - около 180 тысяч человек
08.07.2023 21:36 Алина Груднева

Организаторы: на Каплан - около 180 тысяч человек

По оценке организаторов акций протеста против правовой реформы, с начала вечера, 8 июля, в основной демонстрации на Каплан в Тель-Авиве приняли участие около 180 тысяч человек.

По данным Walla, это намного больше, чем было в последние несколько недель.

Ранее в компании Crowd Solutions подсчитали, что на Каплан пришли около 143 тысяч израильтян.

Тем временем, организаторы угрожают устроить 11 июля "день национального паралича", если законодательный процесс продолжится.


 

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