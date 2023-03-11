



Организаторы митинга: если реформа не будет заморожена, протесты усилятся

Незадолго до начала вечерних мероприятий организаторы протестов против судебной реформы выступили с заявлением, в котором повторили свои условия.



“Мы не согласимся на подчинение правовой системы правительству — ни в комиссии по назначению судей, ни в назначении председателя БАГАЦ, ни каким-либо иным образом”, — говорится в заявлении.



“Мы не согласимся на подготовку преступников для работы в качестве министров, попирая при этом Верховный суд и ограничивая его вмешательство в коррупционные назначения”, - также сказано в заявлении.



Кроме того, организаторы прогнозируют продолжение митингов: “Если Левин, Ротман и Нетаниягу не объявят о замораживании законодательства, протесты усилится в ближайшие дни”.

