



Организаторы "марша миллиона": придут минимум 500 тысяч человек

На запланированный на сегодняшний вечер "марш миллиона" в Иерусалиме придут более 500 тысяч человек.



Об этом сообщили организаторы демонстрации в поддержку правовой реформы в комментарии 12-му каналу.



Как сообщалось ранее, заказано 1000 автобусов для доставки людей из сотен мест по всему Израилю.



"Многие приедут на машинах или общественном транспорте. По нашим оценкам, количество посетителей превысит полмиллиона", - сказал Берале Кромби.



По словам организаторов, для акции протеста было собрано 6 миллионов шекелей, из них 1 миллион - за счет краудфандинга, а остальная часть – за счет крупных доноров и коалиционных партий.



