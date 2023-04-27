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Организаторы "марша миллиона": придут минимум 500 тысяч человек
27.04.2023 16:08 Алина Груднева

Организаторы "марша миллиона": придут минимум 500 тысяч человек

На запланированный на сегодняшний вечер "марш миллиона" в Иерусалиме придут более 500 тысяч человек.

Об этом сообщили организаторы демонстрации в поддержку правовой реформы в комментарии 12-му каналу.

Как сообщалось ранее, заказано 1000 автобусов для доставки людей из сотен мест по всему Израилю.

"Многие приедут на машинах или общественном транспорте. По нашим оценкам, количество посетителей превысит полмиллиона", - сказал Берале Кромби.

По словам организаторов, для акции протеста было собрано 6 миллионов шекелей, из них 1 миллион - за счет краудфандинга, а остальная часть – за счет крупных доноров и коалиционных партий. 

 

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