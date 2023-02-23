



Организаторы Eurovision вступились за общественный канал Kan

Европейский вещательный союз EBU, организующий конкурс песни Eurovision, опубликовал заявление, в котором выражает обеспокоенность по поводу “новых угроз независимости и устойчивости” общественного вещателя Kan.



В заявлении организация отмечает комментарий министра связи Шломо Кари в прошлом месяце о том, что в Израиле “нет места” для общественного вещания, и ряд шагов, которые продвигает правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу, включая планы, которые приведут к падению доходов Kan и закрытию нескольких радиостанций.



В нем также упоминается, что Кари на этой неделе направил письмо, в котором поставил под сомнение освещение телекомпанией планов коалиции по судебной реформе.



“Беспристрастные новости и информация имеют решающее значение для функционирования здоровой демократии”, – говорит директор EBU Ноэль Карран. “Мы призываем израильское правительство защитить независимость Kan и обеспечить финансирование, которое было бы стабильным, адекватным, справедливым и прозрачным”.



Обращение EBU является уже вторым с тех пор, как правительство приступило к работе.