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Организаторы Eurovision вступились за общественный канал Kan
23.02.2023 21:45 Наталья Богинская

Организаторы Eurovision вступились за общественный канал Kan

Европейский вещательный союз EBU, организующий конкурс песни Eurovision, опубликовал заявление, в котором выражает обеспокоенность по поводу “новых угроз независимости и устойчивости” общественного вещателя Kan.

В заявлении организация отмечает комментарий министра связи Шломо Кари в прошлом месяце о том, что в Израиле “нет места” для общественного вещания, и ряд шагов, которые продвигает правительство премьер-министра Биньямина Нетаниягу, включая планы, которые приведут к падению доходов Kan и закрытию нескольких радиостанций.

В нем также упоминается, что Кари на этой неделе направил письмо, в котором поставил под сомнение освещение телекомпанией планов коалиции по судебной реформе.

“Беспристрастные новости и информация имеют решающее значение для функционирования здоровой демократии”, – говорит директор EBU Ноэль Карран. “Мы призываем израильское правительство защитить независимость Kan и обеспечить финансирование, которое было бы стабильным, адекватным, справедливым и прозрачным”.

Обращение EBU является уже вторым с тех пор, как правительство приступило к работе.

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