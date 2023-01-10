Новости » Политика
Организаторы анонсировали более масштабные протесты
10.01.2023 21:30 Алина Груднева

Организаторы анонсировали более масштабные протесты

Организаторы антиправительственных акций протеста планируют еще более масштабные демонстрации в эти выходные, чем в предыдущую субботу.

По данным израильских СМИ, лидеры оппозиции ведут переговоры об участии в мероприятии на площади Габима в Тель-Авиве.

Между тем, движение "Черные флаги" призвало израильтян выйти на протесты "в беспрецедентном количестве" в предстоящую субботу.

По словам организаторов, еще одна демонстрация пройдет в Иерусалиме возле резиденции президента.

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир встретился с полицейскими в преддверии запланированных акций протеста. Полиция сообщила, что не намерена менять тактику в отношении протестующих, несмотря на призыв министра арестовывать тех, кто блокирует дороги.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы