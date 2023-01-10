



Организаторы анонсировали более масштабные протесты

Организаторы антиправительственных акций протеста планируют еще более масштабные демонстрации в эти выходные, чем в предыдущую субботу.



По данным израильских СМИ, лидеры оппозиции ведут переговоры об участии в мероприятии на площади Габима в Тель-Авиве.



Между тем, движение "Черные флаги" призвало израильтян выйти на протесты "в беспрецедентном количестве" в предстоящую субботу.



По словам организаторов, еще одна демонстрация пройдет в Иерусалиме возле резиденции президента.



Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир встретился с полицейскими в преддверии запланированных акций протеста. Полиция сообщила, что не намерена менять тактику в отношении протестующих, несмотря на призыв министра арестовывать тех, кто блокирует дороги.