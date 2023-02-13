



Организация жертв террора поддержала правовую реформу





Председатель организации жертв террора "Альмагор" Меир Индор направил министру юстиции Яриву Левину письмо в поддержку реформы судебной системы, которое подписали другие жертвы террора и семьи погибших.



В письме говорится, что "мы, нижеподписавшиеся, жертвы терроризма и семьи погибших, призываем правительство Израиля продолжать продвижение правовой реформы без промедления! Призыв жертв терроризма к проведению этой реформы необходим для усиления защиты личной безопасности граждан Израиля и укрепления безопасности государства. Верховный суд возглавил процесс вмешательства судебной системы в вопросы безопасности в стране".



В письме написано, что "юридические нормы ограничивают и препятствуют способности израильского правительства эффективно действовать против терроризма, по целому ряду вопросов: снос домов террористов, возвращение тел террористов, лишение прав заключенных террористов и их семей и многое другое. Суд взял на себя полномочия устанавливать правила, не отвечая за их результаты. Продвижение правовой реформы укрепит способность правительства реагировать на терроризм и бороться с ним в рамках закона без ограничений, налагаемых на правительство сверх необходимого".



Позднее Меир Индор выступил в ходе обсуждения правовой реформы комиссии по законодательству Кнессета.