



Организация протестов против реформы началась за три недели до объявления о ней

Адвокат Гилад Шер, один из лидеров "протеста против правовой реформы" рассказал в подкасте Амира Орана некоторые любопытные подробности о зарождении движения. Шер был главой офиса премьер-министра Эхуда Барака, но об этом сейчас вспоминать не принято.



Шер поведал: “Мы поняли, что ничего хорошего не стоит ждать от такого правительства, и несмотря на то, что правительство еще не было приведено к присяге, мы собрались в середине декабря. Собрались в офисе адвоката Кучика (бывший глава штаба Эхуда Барака). Мы с ним как братья. Там были Орни Петрушка (донор кампаний Барака и его личные друг) и Дан Халуц (бывший начальник Генштаба). Очень быстро к нам присоединились дополнительные люди - Дина Зильбер (бывшая замглавы генпрокурора), Шикма Бреслер (основательница движения Черные флаги) … Мы намеревались собрать несколько миллионов с тем, чтобы было с чем противостоять этому правительству тьмы - еще за три недели до того, как Ярив Левин опубликовал свою программу”