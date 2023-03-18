



Ордер на арест Путина показывает, что никто не стоит выше закона - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина, пишет Sky News.



"Международный уголовный суд - это правильная институция для расследования военных преступлений. Дело в том, что никто не стоит выше закона, и именно это становится понятным сейчас", - сказал Шольц на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.



Ранее президент США Джо Байден назвал сильным шагом решение МУС выдать ордер на арест Путина.