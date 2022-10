Орбан вновь выступил с критикой ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил с критикой в адрес ЕС. На этот раз это коснулось намерений ЕС о совместных закупках газа.



"Последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает мне время, когда мы вместе покупали вакцины. Медленно и дорого. Я ожидаю масштабных дебатов на предстоящем Европейском совете", - написал Орбан в Twitter.



Brussels’ latest plan on joint gas procurement reminds me of the time we bought vaccines together. Slow and expensive. I expect a huge debate at the upcoming #EUCO.