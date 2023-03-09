



Орбан внезапно заявил, что Венгрия может пересмотреть отношения с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может пересмотреть свои отношения с Россией. Об этом он заявил на экономическом форуме в Будапеште, пишет Bloomberg.



По его словам, Венгрии выгодно поддерживать отношения с Российской Федерацией, потому что у его страны энергетическая зависимость. Однако отношения Европы и РФ не будут налажены в ближайшие годы. Более того, он уверен, что они могут вообще не восстановиться.



"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это вдали от реальности. Вот почему внешней и экономической политике Венгрии следует хорошо подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - сказал он.



Напомним, что Россия временно прекратила действие соглашения с Венгрией о безвизовых поездках для дипломатов из-за "нарушения договоренностей".