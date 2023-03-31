



Орбан "вангует": ЕС обсудят отправку миротворцев в Украину

Страны Европейского Союза все больше склоняются к обсуждению отправки "определенного рода миротворческих сил" в Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



При этом он считает, что "большая часть Европы... все еще находится на стороне войны, поставляя Украине все более жестокое оборудование", пишет The Budapest Times.



Венгерский премьер выразил убеждение в том, что европейские лидеры "близки к тому, чтобы обсудить возможность того, что члены Европейского Союза направят определенного рода миротворческие силы" в Украину.



При этом Орбан утверждает, что безопасность Венгрии "под угрозой", которая лишь возрастает с риском эскалации войны.



"Угроза мировой войны не является литературным преувеличением", – добавил премьер-министр Венгрии.