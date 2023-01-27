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Орбан: "Украина становится Афганистаном"
27.01.2023 19:26 Ольга Белозерова

Орбан: "Украина становится Афганистаном"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с журналистами сделал ряд скандальных заявлений о ситуации в Украине.

Среди прочего, Орбан заявил, что Украина становится Афганистаном. Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе". Он отметил, что россияне уже преуспели в этом, поскольку теперь Украина, как и Афганистан, является "ничейной землей". 

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