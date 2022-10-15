



Орбан: Стоит готовиться к затяжной войне в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государству стоит готовиться к затяжной войне в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС.



Он в очередной раз подчеркнул, что антироссийские санкции и миграционный кризис также обостряют ситуацию в ЕС.



"Мы не можем, как страусы, прятать голову в песок. Надо принять реальность: если так пойдет и дальше, то экономика континента рухнет, люди окажутся в опасности, и, кажется, нам надо готовиться к затяжной войне. Венгрии нужна армия сдерживающей силы", - заявил венгерский премьер в Будапеште.



По словам Орбана, на сегодняшний день главным инструментом международной политики стала опора на военный потенциал и силу.

