



Орбан продолжает шантажировать ЕС и Украину

Виктор Орбан написал письмо в Евросовет, где уже письменно угрожает заблокировать всю помощь с ЕС Украине, санкции против России и переговоры о вступлении Украины в ЕС, пока не состоится "откровенная и открытая дискуссия о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине".



"Европейский Совет должен подвести итоги относительно нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", – пишет Орбан в письме, на котором не проставлена дата, однако стоит печать его канцелярии.



"Европейский Совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине.



Считаем ли мы все еще реалистично достижимы эти цели? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем себе архитектуру безопасности Европы после войны?



Европейский Совет не в состоянии принять ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки Украины, одобрить дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договориться о предстоящем процессе расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии по Украине".

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Как сообщает один политический источник, близкий к информации, Орбан "заминировал" весь процесс принятия решений ЕС по Украине в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию с целью выделения Венгрии 13 миллиардов евро.

