



Орбан предложил заключить сделку с Путиным и прекратить поддержку Украины

Орбан предложил заключить сделку с Путиным и отказать Украине во вступлении в НАТО



По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана,



Запад должен заключить "сделку" с президентом России Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать ни возвращение Крыма, ни членство в НАТО. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.



Орбан утверждает, что Украина находится на пути к проигрышу в войне из-за того, что российские войска превосходят по численности украинскую армию.



"Мы должны заключить сделку с русскими о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", - сказал Орбан.



Орбан заявил, что возвращение Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году, до полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году, было "совершенно нереалистичным". Он также сказал, что лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.



Как известно, неоднократно Орбан пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Киеву и неоднократно заявлял, что контрнаступление Украины обречено на провал.



Правительство Орбана также заключило соглашения с Россией в области энергетики, поставок газа и продвижения строительства атомной электростанции под руководством России, несмотря на позицию по ЕС и НАТО.



Венгерский лидер называл режим Путина моделью, на которой он построил то, что он называет "нелиберальной демократией", противостоящей мультикультурным ценностям ЕС.