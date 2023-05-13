



Орбан подверг сомнению необходимость существования Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз подверг критике Европейский Союз и даже поставил под сомнение необходимость его существования, пишет Bloomberg.



Орбан выступил в городе Веспрем – одном из городов культуры ЕС в этом году. Эта инициатива призвана содействовать сотрудничеству и единству на континенте. Во время своего визита туда в пятницу он поднял вопрос о том, нужен ли вообще ЕС.



"Современная форма европейского сотрудничества была обусловлена ​​двумя миссиями: мир и благополучие. Если оно не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл в ЕС?", - сказал Орбан.



Антиевропейская риторика венгерского премьера усилилась после того, как Брюссель усугубил финансовое давление на его страну. Споры с союзом по верховенству закона и коррупции привели к тому, что Брюссель отказал в помощи на сумму более 30 миллиардов долларов. Это также породило предположение о том, что Орбан намерен наконец вывести Венгрию из ЕС, что правительство страны неоднократно отрицало.



Орбан утверждает, что ЕС должен отменить санкции, наложенные на Россию, которые Венгрия обвиняет в углублении рецессии. Он также призвал ЕС рассмотреть возможность прекращения помощи Украине как способа прекращения войны.



Недавно Орбан еще раз повторил свой тезис о том, что в российско-украинской войне будут только побежденные, а не победители, а "Россия не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как она терпит поражение".



В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в который раз подверг резкой критике американского посла Дэвида Прессмана, заявив, что тот занимается "пропагандой войны", тогда как Будапешт – на стороне мира.

