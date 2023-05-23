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Орбан: перед вступлением Швеции в НАТО нужно наладить отношения
23.05.2023 12:31 Алина Груднева

Орбан: перед вступлением Швеции в НАТО нужно наладить отношения

Отношения между Венгрией и Швецией необходимо наладить, прежде чем заявка скандинавского государство на членство в НАТО будет одобрена.

По данным Reuters, такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме в Катаре.

"Политические отношения между Венгрией и Швецией являются жутко неправильными", - сказал он.

По словам Орбана, конфликты, подобные тем, которые есть между двумя странами, не должны просачиваться в НАТО.
 

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