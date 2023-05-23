



Орбан: перед вступлением Швеции в НАТО нужно наладить отношения

Отношения между Венгрией и Швецией необходимо наладить, прежде чем заявка скандинавского государство на членство в НАТО будет одобрена.



По данным Reuters, такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на экономическом форуме в Катаре.



"Политические отношения между Венгрией и Швецией являются жутко неправильными", - сказал он.



По словам Орбана, конфликты, подобные тем, которые есть между двумя странами, не должны просачиваться в НАТО.

