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Орбан обвиняет ЕС в "ЛГБТК-наступлении"
22.07.2023 16:59 Евгения Маркова

Орбан обвиняет ЕС в "ЛГБТК-наступлении"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу возобновил нападки на Европейский Союз за проведение "ЛГБТК-наступления", пишет Reuters.

Выступая в Румынии, Орбан — давний критик Брюсселя — также сказал, что надеется, что выборы в Европейский парламент в следующем году укрепят правительства внутри блока, которые отвергают "федерализм" Германии и Франции.

Он заявил, что его националистическое правительство намерено защитить христианские корни страны.

Находясь у власти с 2010 года, Орбан в 2021 году принял закон, запрещающий использование в школах материалов, которые рассматриваются как пропагандирующие гомосексуальность и смену пола, сославшись на необходимость защиты детей от "пропаганды ЛГБТК" и тем самым обострив конфликт с ЕС.

Он также столкнулся с Брюсселем по другим вопросам, включая верховенство закона и реформы венгерских СМИ и судебной системы.

"ЕС отвергает христианское наследие, заменяет свое население путем миграции… и проводит ЛГБТ-наступление", — сказал венгерский премьер-министр.
 

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