



Орбан обозвал Украину "несуществующей страной". В РФ его похвалили

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обозвал Украину "несуществующей страной", которая не может себя финансировать.



По данным 24.hu, таким образом он прокомментировал резкое повышение цен в Европе. Он также считает, что от Брюсселя не следует ожидать "прорыва в оказании помощи для сдерживания военной инфляции".



"Украина в финансовом смысле несуществующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", тогда война заканчивается", - сказал Орбан.



Он добавил, что европейские страны выплачивают зарплаты и пенсии украинским педагогам и медикам, в то время, как Украины "нет в европейской экономике".



"Если вы отправляете оружие, финансируете годовой бюджет одной из воюющих сторон, если вы обещаете все больше и больше современного оружия, то можете говорить все, что хотите. Неважно, что вы будете говорить - вы участвуете в войне", - отметил он.



Слова Орбана не просто услышал, а уже и прокомментировал заметил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина", – отреагировал Медведев.