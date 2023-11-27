



Орбан не верит в победу Украины: "РФ не проиграет"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в победу Украины на поле боя.



Соответствующее заявление он сделал 26 ноября.



По словам Орбана, агрессия РФ в отношении Украины является неприемлемой, хотя и западные страны, как он считает, принимают неправильные решения для приближения этого военного конфликта к завершению.



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Венгерский премьер считает, что необходимо было изначально конфликт "локализовать, а не глобализовать".



"Такая была стратегия. Мы финансируем, а украинцы сражаются и умирают. Там, где мы сейчас находимся, очевидно, что украинцы не победят на поле боя. Решения нет на передовой. Русские не проиграют. В Москве не будет политических перемен. Такова реальность", - отметил он.