



Орбан: Москва и Вашингтон должны договориться о прекращении огня в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал интервью немецким изданиям Berliner Zeitung и Cicero, в которых заявил, что война в Украине может закончиться только после переговоров Москвы и Вашингтона.



По его мнению, Россия должна говорить о прекращении огня не с Украиной, а с США. Причем он отметил, что для подобных переговоров подходит экс-президент Дональд Трамп, а не нынешний американский лидер Джо Байден.



"Перемирие должно быть заключено не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет на этом свете. Реальность власти другая", - уверяет чиновник.



"Надежда на мир называется Дональдом Трампом", - добавил Орбан.