



Орбан хочет распустить Европарламент: Пора "осушить болото" в Евросоюзе

Орбан считает, что состав Европейского парламента следует распустить, поскольку пора "осушить болото" в Евросоюзе. Об этом он сказал на ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште.



По словам главы венгерского правительства, недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение доверие к этому учреждению, и он поддерживает отмену этого собрания в его нынешнем виде.



“Венгры хотели бы, чтобы Европарламент был распущен в его действующем виде”, – заявил Орбан.



Во время выступления он раскритиковал Европейский парламент за недавние разоблачения коррупционного скандала и позаимствовал фразу бывшего лидера США Дональда Трампа, заявив, что пора "осушить болото" в Брюсселе.



Из-за проблем с верховенством права Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму свыше 12 миллиардов евро. Произошло это из-за опасений, что правительство Орбана принимает жесткие меры по независимости судебной системы, надзору за официальной коррупцией и ограничению прав меньшинств.



Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против России, введенных за ее войну против Украины.



Кроме того, Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро. Впрочем, депутаты Европарламента согласовали измененный регламент, позволивший предоставить Украине этот пакет финансовой поддержки.

