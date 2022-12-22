Орбан хочет распустить Европарламент: Пора "осушить болото" в Евросоюзе
Орбан считает, что состав Европейского парламента следует распустить, поскольку пора "осушить болото" в Евросоюзе. Об этом он сказал на ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште.
По словам главы венгерского правительства, недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение доверие к этому учреждению, и он поддерживает отмену этого собрания в его нынешнем виде.
“Венгры хотели бы, чтобы Европарламент был распущен в его действующем виде”, – заявил Орбан.
Во время выступления он раскритиковал Европейский парламент за недавние разоблачения коррупционного скандала и позаимствовал фразу бывшего лидера США Дональда Трампа, заявив, что пора "осушить болото" в Брюсселе.
Из-за проблем с верховенством права Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму свыше 12 миллиардов евро. Произошло это из-за опасений, что правительство Орбана принимает жесткие меры по независимости судебной системы, надзору за официальной коррупцией и ограничению прав меньшинств.
Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против России, введенных за ее войну против Украины.
Кроме того, Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро. Впрочем, депутаты Европарламента согласовали измененный регламент, позволивший предоставить Украине этот пакет финансовой поддержки.