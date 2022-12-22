Новости » Политика
Орбан хочет распустить Европарламент: Пора "осушить болото" в Евросоюзе
22.12.2022 20:08 Наталья Богинская

Орбан хочет распустить Европарламент: Пора "осушить болото" в Евросоюзе

Орбан считает, что состав Европейского парламента следует распустить, поскольку пора "осушить болото" в Евросоюзе. Об этом он сказал на ежегодной международной пресс-конференции в Будапеште.

По словам главы венгерского правительства, недавний коррупционный скандал с участием нескольких членов Европарламента поставил под сомнение доверие к этому учреждению, и он поддерживает отмену этого собрания в его нынешнем виде.

“Венгры хотели бы, чтобы Европарламент был распущен в его действующем виде”, – заявил Орбан.

Во время выступления он раскритиковал Европейский парламент за недавние разоблачения коррупционного скандала и позаимствовал фразу бывшего лидера США Дональда Трампа, заявив, что пора "осушить болото" в Брюсселе.

Из-за проблем с верховенством права Евросоюз заморозил финансирование Венгрии на сумму свыше 12 миллиардов евро. Произошло это из-за опасений, что правительство Орбана принимает жесткие меры по независимости судебной системы, надзору за официальной коррупцией и ограничению прав меньшинств.

Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем усугубляется лоббированием венгерским правительством смягчения санкций против России, введенных за ее войну против Украины.

Кроме того, Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро. Впрочем, депутаты Европарламента согласовали измененный регламент, позволивший предоставить Украине этот пакет финансовой поддержки.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы