



Орбан: часть Украины - древняя венгерская земля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о принадлежности его стране "части Украины".



Соответствующее заявление он сделал во время интервью местному телеканалу.



Судя по его словам, речь идет о Закарпатской области, жители которой презирают Венгрию и все, что с ней связано.



"Там тоже живут венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренная община. Страдания украинцев - это также страдания живущих там венгров. Поэтому, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира", - сказал Орбан.

