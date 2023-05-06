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Орбан: часть Украины - древняя венгерская земля
06.05.2023 21:23 Алина Груднева

Орбан: часть Украины - древняя венгерская земля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о принадлежности его стране "части Украины".

Соответствующее заявление он сделал во время интервью местному телеканалу.

Судя по его словам, речь идет о Закарпатской области, жители которой презирают Венгрию и все, что с ней связано.

"Там тоже живут венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренная община. Страдания украинцев - это также страдания живущих там венгров. Поэтому, мы, венгры, как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира", - сказал Орбан.
 

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