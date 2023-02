Он опытный лжец: Глава МИД Украины об обещании Путина не убивать Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление экс-премьера Израиля Нафтали Беннета о том, что президент России пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.



Свои комментарии Кулеба опубликовал в Twitter. Министр напомнил, что “Путин уже обещал не оккупировать Крым, не нарушать Минские договоренности и не вторгаться в Украину, но все это сделал”.



“Не обманывайтесь: он опытный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана”, – написал глава МИД Украины.

In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK