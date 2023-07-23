



Опубликованы подробности "компромисса Гистадрута"



Предложение Гистадрута: министерские решения не будут отменяться по основанию разумности, даже назначения, не требующие утверждения Кнессета (ранее это было предложено в компромиссе профессора Альбашана), и замораживание реформы на полтора года





Применение основания разумности будет сокращено таким образом, что нельзя будет признать недействительными постановления правительства или решения министерств, при условии, что эти решения: относятся к вопросам политики, обсуждались и были одобрены правительством на пленарном заседании. Кроме того, нельзя будет признать недействительными решения правительства о назначении министров и заместителей министров по основанию разумности.



- Другие решения министров - будь то их прямые полномочия, будь то полномочия, делегированные им правительством, или в силу ст. 34 Основного закона: правительство, а также решения правительства о назначениях, не требующих утверждения Кнессетом, по-прежнему могут быть предметом судебного пересмотра также и на основании соображений разумности.



- Эти изменения не будут распространяться на переходное правительство - с момента объявления выборов и до формирования нового правительства.



- Представители коалиции и оппозиции продолжат интенсивные переговоры с целью достижения договоренностей по остальным вопросам. Правительство заявит, что в течение ближайших 18 месяцев ни один законодательный акт по вопросам, связанным с правовой реформой, не будет принят без согласия 75 членов Кнессета.