Опубликовано первое письмо Нетаниягу на посту премьера Мильчену
Команда защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовала первое письмо, которое он написал после избрания на свой первый срок в 2009 году.
Оно было адресовано Арнону Мильчену.
Его обнародовали, чтобы показать близкую дружбу между сторонами, в то время, как Мильчен дает показания.
Письмо написано на английском языке. В нем Нетаниягу называет Мильчена своим братом и говорит, что всегда будет благодарен за его помощь.
"Мой дорогой брат. Я пишу тебе это первое письмо в качестве премьер-министра. Как выразить благодарность за безграничную дружбу? Для меня, моей семьи и нашей страны ты был как скала во время бури, ничто тебя не смущало, ничто не стояло на твоем пути", - написал Нетаниягу.
Он добавил, что мудрые советы Мильчена и его дружба помогли ему пережить трудные времена.
"Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Твой друг навеки. Биньямин Нетаниягу", - добавлено в письме.
המכתב הראשון של רה"מ נתניהו כשנכנס לתפקיד ב-2009 היה למילצ'ן, בו הודה לו על תמיכתו ואף פנה אליו בתואר "אח" וכינה אותו "סלע בסערה"@amotzsh pic.twitter.com/rMousI2JvF— כאן חדשות (@kann_news) June 28, 2023