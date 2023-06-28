



Опубликовано первое письмо Нетаниягу на посту премьера Мильчену

Команда защиты премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовала первое письмо, которое он написал после избрания на свой первый срок в 2009 году.



Оно было адресовано Арнону Мильчену.



Его обнародовали, чтобы показать близкую дружбу между сторонами, в то время, как Мильчен дает показания.



Письмо написано на английском языке. В нем Нетаниягу называет Мильчена своим братом и говорит, что всегда будет благодарен за его помощь.



"Мой дорогой брат. Я пишу тебе это первое письмо в качестве премьер-министра. Как выразить благодарность за безграничную дружбу? Для меня, моей семьи и нашей страны ты был как скала во время бури, ничто тебя не смущало, ничто не стояло на твоем пути", - написал Нетаниягу.



Он добавил, что мудрые советы Мильчена и его дружба помогли ему пережить трудные времена.



"Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Твой друг навеки. Биньямин Нетаниягу", - добавлено в письме.