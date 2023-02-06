



Опровержение Сирии: мы не попросим Израиль о помощи

В Сирии опровергают информацию о том, что делали запрос на помощь Израилю.



Об этом сказал один из чиновников в комментарии "Аль-Маядин2".



По его словам, Дамаск категорически отрицает, что Израиль получил просьбу о помощи.



"Все, что публикуется в израильских СМИ, является кампанией в пользу премьер-министра и не более того. Мы не будем просить помощи у того, кто нас убивает", - сказал еще один чиновник.



Ранее в сети распространили информацию о том, что запрос о помощи Израилю от Сирии сделала Россия.

