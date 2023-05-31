



Опросы обещают Ганцу 63 мандата

Если бы выборы в Кнессет проходили сегодня, список Махане Мамлахти оказался бы самым большим с 28 мандатами - таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного 12-м каналом израильского ТВ. Ликуд находится на втором месте с 26 мандатами, что на один мандат меньше, чем в прошлый раз.



Еш Атид остается с тем же количеством мест - 18. Религиозный сионизм и Оцма Йегудит получают 10 мест (в совместной гонке, в то время как в отдельной гонке партия Бен Габира получает 6 мест, а партия Смотрича - 4 места).



Партия ШАС также получила бы 10 мандатов, Яадут А-Тора - 7 мандатов, НДИ и РААМ - по 6 мандатов. Мерец и на этот раз преодолеет избирательный порог и завоевывает 5 мандатов, а Авода получает лишь 1,7% голосов. Хадаш-Тааль может рассчитывать на 4 мандата.



Партии, входящие в оппозицию получают 63 мандата. В предыдущем голосовании оппозиция получила 61 мандат.



Нынешняя коалиция довольствуется 53 мандатами, по сравнению с предыдущим опросом, в котором она получила 54 мандата. В вопросе о пригодности на пост премьер-министра Бенни Ганц снова лидирует против Нетаниягу и получает 36% поддержки по всей выборке. Нетаниягу поддерживают 34%. Против Яира Лапида Нетаниягу лидирует с 38%, по сравнению с 28% поддержки Лапида.

