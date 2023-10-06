



Опрос: "за" или "против" проведения молитвы с гендерным разделением

Как показал опрос населения относительно прерывания молитвы, 71% респондентов считает, что прерывание молитвы никоим образом не является законным. 12% считают прерывание законным, если имеет место сегрегация.



Почти четверть опрошенных светских людей оправдывают запрет на молитву на улице, если будет разделение.



Об этом сообщает издание Walla! , ссылаясь на издание Маарив.



6% считают, что прервать или предотвратить молитву в общественном месте можно в любом случае.



Как и ожидалось, среди религиозного и ультраортодоксального населения в любом случае есть подавляющее большинство против прерывания молитвы - 87% и 98% соответственно.



Консервативное движение иудаизма также высказалось против прерывания любой молитвы - 80%, по сравнению с 8%, которые не возражают против этого, если речь пойдет о раздельной молитве.



Обращаем ваше внимание на то, что ни одно издание не указало выборку. Число опрошенных людей неизвестно.

