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Опрос: "за" или "против" проведения молитвы с гендерным разделением
06.10.2023 12:43 Катя Шульц

Опрос: "за" или "против" проведения молитвы с гендерным разделением

Как показал опрос населения относительно прерывания молитвы, 71% респондентов считает, что прерывание молитвы никоим образом не является законным. 12% считают прерывание законным, если имеет место сегрегация.

Почти четверть опрошенных светских людей оправдывают запрет на молитву на улице, если будет разделение.

Об этом сообщает издание Walla! , ссылаясь на издание Маарив.

6% считают, что прервать или предотвратить молитву в общественном месте можно в любом случае.

Как и ожидалось, среди религиозного и ультраортодоксального населения в любом случае есть подавляющее большинство против прерывания молитвы - 87% и 98% соответственно. 

Консервативное движение иудаизма также высказалось против прерывания любой молитвы - 80%, по сравнению с 8%, которые не возражают против этого, если речь пойдет о раздельной молитве.

Обращаем ваше внимание на то, что ни одно издание не указало выборку. Число опрошенных людей неизвестно.
 

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