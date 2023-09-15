



Опрос: все больше израильтян с пессимизмом встречают новый год

В преддверии Рош ха-Шана возросло количество израильтян, которые считают, что следующий год по еврейскому календарю будет хуже, чем нынешний.



Об этом свидетельствуют результаты опроса Израильского института демократии.



С пессимизмом относительно наступающего года выступили 42% респондентов, 22% считают, что предстоящий год будет примерно таким же, 23% опрошенных считают, что ситуация изменится к лучшему, 13% не смогли ответить на этот вопрос. В свою очередь, 67% из тех, кто голосовал за оппозиционные партии, с пессимизмом встречают новый год, среди голосовавших за коалиционные партии таких 18%.



Тем временем, 11% светских евреев Израиля считают, что новый год будет лучше, 61% уверены, что наоборот. Среди тех, кто идентифицирует себя как национально-религиозные, 52% сказали, что новый год будет лучше, а 16% - хуже. Среди ультраортодоксов, 36% опрошенных считают, что ситуация улучшится, 9% пессимистичны. Еще 43% респондентов-ультраортодоксов заявили, что предстоящий год будет похож на уходящий. Среди арабов с оптимизмом настроены лишь 7%, а 62% ожидают, что все будет намного хуже.