



Опрос: В схватке за пост мэра Тель-Авива Рон Хульдаи опережает Орну Барбивай

Рон Хульдаи и Орна Барбивай являются двумя ведущими кандидатами в гонке за пост мэра Тель-Авива-Яфо, согласно опросу, опубликованному сегодня вечером (пятница) в газете "Олан Шиши". Согласно опросу, проведенному среди жителей города, нынешний мэр лидирует с 29% поддержкой среди общего числа опрошенных. На втором месте бывший министр, член Кнессета Орна Барбивай из партии Еш Атид, с 22%. На третьем - Ципи Бранд, бывший заместитель мэра Тель-Авива, с 8% поддержки.



Среди тех, кто живет в собственной квартире в Тель-Авиве, Хульдаи лидирует с 34%, по сравнению с Барбивай, которая получает 21%. Среди тех, кто живет в съемной квартире, разрыв между ними сокращается до 1%, так что Хульдаи получает 24% поддержки, а Барбивай - 23%.



Участников опроса также спросили: "Независимо от ваших намерений голосовать, кто, по вашему мнению, победит на предстоящих выборах мэра Тель-Авива-Яффо?".



Большинство жителей, 57% от общей выборки, считают, что на выборах победит Рон Хульдаи, по сравнению с Орной Барбивай, набравшей всего 9%.